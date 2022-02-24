一名女網友透露，為了方便郵差通知她，先後買了兩個電鈴，但郵差7年來按不到10次，經常在樓下喊一聲門牌號碼就往下一家騎過去，讓她頻頻收到郵件招領通知單，上面還註明「無人在家」，但她明明都在家，卻還得為此去郵局取信，真的超煩。貼文引起網友熱議，不少苦主大嘆，現在都已經放棄了，乾脆直接去郵局拿。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文說，她搬到現在居住的地方已經7年了，只有剛搬來的第1年，郵差會按家裡的門鈴送掛號信，大約從第2年起，郵差只要來送掛號信，就會朝著巷子口喊門牌號碼並按喇叭，但她真的聽不清楚，所以後來變成只要她聽到郵差車子的聲音，她就會跑下樓等掛號信。

女網友表示，她從未看過郵差按過她們家這排住戶的門鈴，甚至她站在樓下，郵差也是邊喊號碼，就直接往下一家騎過去，非得要她追過去問「有沒有幾號的掛號信？」她才有辦法收到，面對這樣的狀況，她實在很困擾，因此決定要在家裡的信箱上裝門鈴，希望能讓彼此更方便送信和收信。

女網友不爽地說，新門鈴裝好不久，她又收到郵件招領的通知單，說是連續2天到她家送信都沒人在家，讓她看到「理智線直接斷掉」，因為她明明從早到晚都在家，但根本就沒有聽到門鈴聲，如今還得要專程騎車去郵局取信，實在很煩。

女網友到郵局後，忍不住向櫃檯抱怨「我為了要讓你們作業方便買了兩個門鈴，但我從來就沒有看過或聽過郵差按過，可以不要從巷子口就開始喊收掛號的住戶門牌號碼嗎？真的聽不清楚。」而對方就只有簡略地回應說「好！我再跟我們同事說。」

不少網友看了深有同感，超多郵差都不會按門鈴，常常在樓下喊了門牌號碼，然後也不多等就騎走了，已經好幾次收到郵件招領通知單，還得專程去郵局領。「我懂你的憤怒，因為我們這邊也有郵差從沒按電鈴，就直接叫我們去郵局領」、「如出一轍，我也是收掛號收不到，對方也都說家裡無人，重點是根本沒有人按門鈴」、「我都直接放棄了，等著領招領通知單」。