資深藝人澎恰恰欠債2.4億，為償還債務把兩間房產抵押賣掉，分居的妻子向他下跪的錄音檔還因此曝光，哀求「你不要再借錢了好不好」，為了早日還清債務，近來透露有意製作NFT（非同質化代幣），雖然目前處於籌劃階段，但已經公開徵才，引起網友熱議。

澎恰恰在臉書PO出一張低頭沉思的照片，透露想要製作NFT（非同質化代幣），目前雖處於籌劃階段，但已經對外公開招募工程師，應徵條件包括須熟悉「DAPP製作、NFT賦能、製作NFT質押、幣圈獎勵池、智能合約」操作，接著也要徵招推廣人員，希望對網路宣傳有自信跟熱誠的人加入，也要求所有人能幫忙高調分享。

對此，網友們紛紛留言狂酸：「錢都沒還完還要徵才，不會扯後腿吧」、「只要能賺錢的都要來蹭一下」、「欠的錢先還一還吧，還不出來誰相信你徵才有辦法付薪水」、「會不會到時又跑路領不到錢」、「要去面試的人確定領的到薪水嗎」，似乎相當不看好他能在此領域闖出一片天。

澎恰恰宣布破產後，在貴人「林董」林秉文幫忙下，持續接代言、商演或拍影片，前後存了3千多萬，雖然離還清債款還有段距離，但林秉文也喊話債主要有點道義，讓澎恰恰賺錢還債，不過卻慘遭債主打臉，透露幫他簽出多張空白支票，作為欠款抵押，沒想到澎恰恰在2張填上200給他人，債主發現跳票後傳訊息聯繫又被封鎖，才不得不將此事公開。