許多上班族都會遇到主管利用通訊軟體交代工作事項，但下班後遇到主管用LINE交辦工作時該如何回應呢？台北市勞動局昨(2日)在臉書分享3個回覆選擇，包括要幫我算加班費喔、出勤紀錄怎麼記？可以工作時間再做嗎？結果引發網友們熱烈討論，有人就說「世界上最遙遠的距離，是勞動部跟勞工的距離」、「現實是不回你就等著失業」、「不食人間煙火」、「想回家吃自己就這樣回吧」、「活在平行時空嗎？」

台北市勞動局臉書貼文指出，正準備入睡，手機卻傳來震動，帶著不安滑開畫面，果然又是主管傳來的工作訊息，做與不做到底該怎麼辦？遇到這種情況，其實你有一些回覆的選擇，第一，可以工作時間再做嗎？第二，要幫我算加班費喔；第三，我在家處理工作，出勤紀錄怎麼記？

台北市勞動局說明，依據《勞動基準法》的規定，勞工有理由是可以拒絕加班的，或是勞工可以依通訊軟體的截圖，要求核算加班費，並以自我記載或其他形式記錄後，傳給雇主記載。

不過，有大批網友在《LINE TODAY》相關新聞報導底下討論，有超過300則留言，不少人都認為，「不愧是公務員，不知民間疾苦」、「活在雲端」、「我們還想工作好嗎」、「大概活在火星旁邊的星球」、「好的，加班費拿到了，但災難在後面～考績丙等沒年終獎金，升遷無望」、「老闆只會回一句：你還想不想幹？」