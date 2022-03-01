新竹縣公立與非營利幼兒園將在4月招生，111學年度新設12個國小附設幼兒園，預計增加206名幼生名額，總招收名額達1700名，縣府為避免人潮聚集，推出「新竹縣政府雲端聯合服務中心-公立暨非營利幼兒園招生」平台。

教育局長楊郡慈指出，幼兒家長從4月19日起可上網查詢各公立及非營利幼兒園招生名額，5月4日開放一般生線上報名，讓家長能有效且便利的辦理入學。

楊郡慈表示，本次招生登記將依對象分為「優先入園」及「一般入園」兩階段，其中「一般入園」採現場及網路報名雙軌制，家長可上網「新竹縣政府雲端聯合服務中心」查詢招生簡章及各園招收名額，並閱讀線上登記教學，了解報名流程。

另外，為擴大新竹縣幼兒入學機會及鼓勵就近入園，每位幼兒除可同時報名1所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，在一般入園階段亦保留一般生缺額20％名額，優先錄取滿5足歲且設籍該園所在鄉鎮市的幼兒。

優先入園登記階段則採至各園現場報名，登記時間為4月21到23日中午12時止；網路報名自5月4日到6日中午12時止，至園所現場報名自5月6日到7日中午12時止，簡章請上新竹縣政府雲端聯合服務中心、縣府教育局網站及各園網站下載。

新竹縣公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格。如有餘額則提供給一般幼兒就讀，且招生年齡以5、4、3足歲幼兒順序，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。