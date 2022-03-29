新北市今新增11例確診，其中6例是中和某公寓大樓社區感染，包含1例就讀幼兒園的5歲女童，27日出現發燒症狀，Ct值16.8。新北市衛生局針對全園180名學生及29名老師共209人進行採檢，均為陰性。

衛生局表示，確診班級的34名師生3月26日至4月5日居家隔離，環保局28日已完成幼兒園及及周邊清消，未匡列教職員工生今天即維持幼兒園教保服務正常運作。