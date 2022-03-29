中和公寓5歲童染疫 幼兒園209名師生採檢出爐 16:452022/03/29 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜說明今疫情狀況。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增11例確診，其中6例是中和某公寓大樓社區感染，包含1例就讀幼兒園的5歲女童，27日出現發燒症狀，Ct值16.8。新北市衛生局針對全園180名學生及29名老師共209人進行採檢，均為陰性。 衛生局表示，確診班級的34名師生3月26日至4月5日居家隔離，環保局28日已完成幼兒園及及周邊清消，未匡列教職員工生今天即維持幼兒園教保服務正常運作。 基隆確診＋4 指標個案曾到維也納幼兒園 頭份公辦民營幼兒園遭教育部廢止 183名幼兒待安置 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #幼兒園 #中和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭份公辦民營幼兒園遭廢止 183童待安置 04:102022/03/29 地方新聞 新北中和爆社區群聚 陳時中：這兩天同一條街陸續染疫很怪 14:212022/03/29 生活 中和頂加、新莊違章賭場被強拆 04:102022/03/28 地方新聞 樹林科技廠群聚狂燒 2確診者都來「這超商」 新北市府急發540封簡訊 20:432022/03/26 生活 彰化傳幼兒園爆疫情 縣府14：30說明 12:202022/03/29 生活 彰化爆夫妻確診 幼兒園緊急消毒 漏夜採檢逾200人 14:262022/03/29 生活 增加安全舒適休憩場域 中和光之公園啟用 16:572022/03/26 生活 新北公幼廚工同工不同酬 議員：幼兒飲食堪憂 11:052022/03/29 生活 台新30引領綠色生活 響應Earth Hour關燈一小時 13:042022/03/28 財經 中和頂加、新莊違章賭場被強拆 新北市府收31萬拆除費 11:412022/03/27 生活 新北議員參選人張嘉玲競選辦公室成立 多位立委站台助講 14:092022/03/27 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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