隨著俄烏情勢一觸即發，10日，除了美國總統拜登呼籲烏克蘭境內美國公民盡速撤離，烏克蘭近日也傳出一群企業寡頭與富豪嚇得包機連夜逃往各處，光是昨天整日統計下來，就至少有20架包機從基輔起飛，其中包括航運巨頭斯塔夫尼澤(Andrei Stavnitser )和前副總理科列斯尼科夫(Boris Kolesnikov)。

正當西方各國紛紛考慮停止飛往烏克蘭的航班時，據《莫斯科時報》(The Moscow Times)引述當地媒體《真理報》報導，昨日(13)，至少有20架包機從首都鮑里斯波爾國際機場(KBP)起飛，是過去六年來不曾有過的航班數量。這些包機都是當地商業鉅子的私人飛機，據悉，就連親俄反對黨的副手阿布拉莫維奇（Igor Abramovich）還訂購了一架可以容納50人的私人飛機，準備攜家帶眷逃到維也納。

加入逃亡行列的還有烏克蘭首富阿克梅托夫(Rinat Akhmetov)，他是SCM控股集團創始人，曾以10.8億美元的淨資產被富比士評選排名第111位世界富翁。另外像是鋼鐵業巨頭皮初克（Victor Pinchuk）、航運巨擘斯塔夫尼澤(Andrei Stavnitser)以及農業大亨涅斯捷連科 (Vadim Nesterenko)都在昨天離開了烏克蘭。

消息人士透露，烏克蘭前副總理科列斯尼科夫(Boris Kolesnikov)也搭上了順風飛機落荒而逃。然而，他本人昨日在臉書澄清此謠言，無奈寫下:「我人還在基輔好嗎，會一直待到3月1號才會飛去別的地方工作…」