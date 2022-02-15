美國聯準會（Fed）鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard），14日再次敦促聯準會加快升息腳步，稱美國通膨連續4個月改寫新高紀錄，聯準會必須及早升息因應，不然將危及聯準會對抗通膨的信譽。

布拉德受訪時表示，鑑於通膨上揚的期間與幅度，聯準會控制通膨的信譽岌岌可危。為了展示讓通膨回到2％目標的決心，聯準會應該加快升息步伐。

布拉德認為聯準會應該在7月1日前將利率調升一個百分點，意味著至少有一次例會升息2碼。