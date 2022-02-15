鷹派大將布拉德再次敦促聯準會加快升息腳步 07:222022/02/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard），14日再次敦促聯準會加快升息腳步，稱美國通膨連續4個月改寫新高紀錄，聯準會必須及早升息因應，不然將危及聯準會對抗通膨的信譽。 布拉德受訪時表示，鑑於通膨上揚的期間與幅度，聯準會控制通膨的信譽岌岌可危。為了展示讓通膨回到2％目標的決心，聯準會應該加快升息步伐。 布拉德認為聯準會應該在7月1日前將利率調升一個百分點，意味著至少有一次例會升息2碼。 Fed揚鷹市場震盪 5G指數可望先蹲後跳 不畏俄烏大戰利空 散熱族群獨抗跌 #大將 #上揚 #聯準會 #布拉德 #鷹派 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯準會升息預期再升溫 亞股反而全面吸金 19:102022/02/14 財經 野村新視界－飆升的通膨點燃聯準會的戰火 04:102022/02/14 投資理財 承諾將無限制購債 日銀成功保住債息目標 22:422022/02/14 財經 承諾將無限制購債 日銀守住10年期債息目標 04:102022/02/15 全球財經 萬一開戰… 聯準會可能由鷹轉鴿 04:102022/02/14 財經要聞 多重資產混搭 抗波動 04:102022/02/14 投資理財 工商社論》密切關注聯準會的升息起手式 04:102022/02/14 財經要聞 文曄華立 業績、殖利率雙高 04:102022/02/14 證券．權證 基本面有撐+高息低存續期雙優勢 優高收債伺機布局 12:302022/02/14 財經 和艦員工染疫暫停產 母公司聯電：估影響不大 09:202022/02/14 財經 操盤心法－上半年均衡布局，後疫時代商機可望復甦 04:102022/02/15 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。