澳洲2月服務業大幅躍升並重返擴張，主要受惠於人口最多的兩個州、即首府為雪梨的新南威爾斯州和首府為墨爾本的維多利亞州重新開放，並持續放寬防疫限制。

財經數據服務公司IHS Markit公布，澳洲2月服務業採購經理人指數（PMI）初值為56.4，遠優於1月終值46.6，並重返榮枯分界線50以上。

2月綜合PMI初值為55.9，優於1月終值46.7，顯示整體商業活動亦重拾擴張。製造業PMI初值為57.6，較1月終值55.1進一步上揚。

IHS Markit表示，需求和產出皆恢復增長，給2月的澳洲就業帶來好兆頭。儘管如此，民營企業仍然面臨缺料和缺工問題，這導致投入價格持續大漲及銷售價格通膨創下新高。雖然在經濟才剛從最新一波新冠疫情復甦之際，這可能並不令人意外，但仍需密切關注對整體通膨和薪資持續造成的影響。此外，民營企業的經商信心在1月短暫下滑之後，在2月再度回升，反映出最新一波疫情的影響短暫，這是一個正面的信號。

另一方面，澳洲自本周一起全面重啟國門，可望提振因防疫封鎖受到重創的觀光旅遊業，並為經濟注入進一步成長的動能。