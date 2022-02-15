15日隔夜美股小跌，俄烏緊張情勢依舊，聯準會如何因應美國已失控的通膨，都是市場關注的焦點。

★主要指數

道瓊跌171.89點或0.49%，收34566.17點，連跌3日。

那斯達克跌0.24點，收13790.92點

標普500跌16.97點或0.38%，收4401.67點，連跌3日。

費城半導體漲4.95點或0.15%，收3370.2點。

恐慌指數（VIX）盤中一度漲逾31點，最後收28.33點，漲幅3.55%。

★消息

外電報導指稱，美國即將關閉位於烏克蘭首都基輔的大使館，俄羅斯外長表示，俄羅斯可以考慮與美國以及北約繼續談判。由於俄烏局勢緊張，部分航空公司也停止或改道飛往烏克蘭，美國五角大廈則下令美軍撤離烏克蘭。

聖路易斯聯邦準備銀行指出，聯準會要積極一點快一點升息，以對抗快速成長的通膨，因此希望7月之前能看到升息4碼。

★分析

瑞士信貸認為，全球股市前景仍然疲弱，壓力不僅來自全球性公債殖利率上升與調升利率，同時，地緣政治也愈來愈緊張。

投資公司Upholdings指出，大國之間的關系持續惡化，才是真正擔憂的事。而美國與其它經濟超強大國的關系不睦，這才是真正可怕的，因為政治會影響經濟層面。

高盛預估，聯準會2022年將升息7次，同時，10年期公債殖利率將至2.25%。另外，調降2022年標普500指數目標值，從5100點降至4900點，年增率僅2.8%。

★類股

能源礦產類股漲逾23%最多，而科技服務族群跌近18%最大，其次是消費性耐久財跌15%，零售業也跌13%。

★重磅股視頻會議業者Zoom一度漲3.6%與曾漲近4%的奈飛表現頗佳，最後Zoom收漲0.6%，奈飛收漲1.3%。亞馬遜收漲1.2%，特斯拉收漲1.8%，盤中都一度上漲超過3%。谷歌母公司Alphabet漲近1%，蘋果由一度上漲0.4%至僅收漲0.1%，微軟轉跌，元宇宙Meta跌幅擴大至0.8%，創2020年6月以來最低。超微一度漲4%至僅收漲近1%，英偉達由漲逾3%至收漲1%左右。英特爾一度漲0.6%，但翻黑收跌0.1%。

★焦點股

新冠藥廠普遍走弱，BioNTech大跌近10%、Novavax重挫11.42%、莫德納大跌近12%、輝瑞跌2%、AZ新冠疫苗的阿斯利康也跌1.52%。

特斯拉收漲1.83%，元月中國大陸出產的汽車銷售量，月減15.5%至近6萬輛。

電動車Lucid收漲6.2%至27.44美元，摩根士丹利認為，Lucid目前股價明顯被高估，因大概只值16美元左右。

思科收跌1.34%，傳出曾向資料科技業者Splunk提出200億美元左右收購計畫。

軍工大廠洛馬跌2.33%，宣布終止收購同業Aerojet。

Stellantis車廠收跌1.55%，因有火燒車危險，召回旗下近2萬輛汽車。

電動卡車制造商也是特斯拉勁敵的Rivian，收漲6.5%，不過盤中最高一度漲近13%。索羅斯基金上季斥資20億美元，買進Rivian近2000萬股，但目前只剩下12億美元。

★台股ADR

台積電收119.77點，跌1.02%。聯電收9.49點，跌1.76%。日月光收7.19點，跌1.1%。中華電信收43.36點，漲0.23%。