俄羅斯與烏克蘭之間的對峙，以及美國熱到發燙的通膨，已經使華爾街股市處於風聲鶴唳、草木皆兵的緊張狀態，現在俄國可能入侵烏克蘭的局勢讓原油價格猶如坐上雲霄飛車，恐令美股前景增添更多肅殺氣息。

●俄烏局勢急升 油價如坐雲霄飛車

烏克蘭總統澤倫斯基宣稱俄羅斯可能在周三（16日）入侵烏克蘭，受此打擊，上周一（14日）美國期油價格上漲2.36美元或2.5%，收在每桶95.46美元，盤中觸及每桶95.82美元，創下2014年9月以來的逾7年新高。布蘭特期油上漲2.04美元或2.2%，收在每桶96.48美元，盤中站上96.78美元，亦創下逾7年新高。美國國務卿布林肯表示，因「俄羅斯軍隊正在加速集結」，美國駐烏克蘭大使館業務將從該國首都基輔遷移至西部主要城市利維夫。

俄羅斯是全球第二大石油與天然氣生產國，一旦俄烏爆發軍事衝突，連帶可能影響油氣供應並造成能源價格進一步走高，使原油價格逐步逼近每桶100美元大關。Again Capital表示，市場對俄烏局勢高度敏感，當地局勢已經升級到令人擔憂的地步，現在市場就是先買了再說。

上周二（15日）原油價格急跌逾3%，俄羅斯宣布在演習結束後，部分於烏克蘭邊境集結的兵力已經撤回駐地，俄烏局勢出現緩解跡象，布蘭特期油重挫3.2美元或3.3%，收在每桶93.28美元。美國期油暴跌3.39美元或3.6%，收在每桶92.07美元。

瑞穗能源期貨部表示，俄烏局勢極不穩定，形勢變化是以天、或甚至以分鐘計算。

周三（16日）油價反彈，投資人觀望俄國從烏克蘭撤軍的說法，以及數據顯示美國燃料需求仍處於高點，美國期油收漲1.59美元或1.7%，為每桶93.66美元，盤中一度站上95.01美元。布蘭特期油上漲1.52美元或1.6%，收在每桶94.81美元。美國和北約表示，直到周三，俄羅斯仍在烏克蘭附近集結軍隊。

周四（17日）國際油價下挫約2%，媒體報導美國與伊朗的核談判取得重大進展，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國與伊朗的間接談判已經進入「最後階段」。在原油供應可能增加的預期下，布蘭特期油下跌1.84美元或1.9%，收在每桶92.97美元。美國期油跌1.90美元或2.0%，收在每桶91.76美元。PVM Oil表示，原油市場在伊朗出口解禁與俄烏緊張局勢之間拉鋸。

周五（18日）油價漲跌互見。布蘭特期油上漲0.57美元或0.6%，收在每桶93.54美元，周線小漲0.9%，為連漲第9周。美國期油收跌0.69美元或0.5%，為每桶91.07美元，周線跌1.7%。美國總統拜登稱種種跡象顯示俄國擬在未來幾天內入侵烏克蘭，且正在為此準備一個合理化的藉口。另一方面，歐盟高層透露美國與伊朗即將就恢復2015年核協議達成共識。市場將目光焦點從俄烏緊急局勢可能導致原油供應受阻的前景，轉向伊朗可能擴大石油出口的可能性。

從這場大流行病快速復甦的需求導致全球原油供應轉趨吃緊，2021年布蘭特原油價格大漲50%，美國原油價格更飆升約60%，自2021年12月以來就上漲了約40%。