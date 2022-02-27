俄羅斯24日對烏克蘭發動軍事攻擊，美歐國家除了對俄國實施經濟制裁外，紛紛以實際行動支援烏克蘭。

美國25日宣布，緊急撥款3.5億美元軍援烏克蘭；波蘭向烏克蘭運送彈藥；荷蘭宣布提供烏克蘭200枚刺針防空飛彈；法國總統馬克宏25日也宣布給予烏克蘭軍事以及3億歐元預算援助；德國政府26日批准運交1000件反戰車武器以及500枚刺針飛彈給烏克蘭，協助對抗俄羅斯入侵。

表面看來，美歐國家對烏克蘭情義相挺。但是實際上卻如同火上澆油。因為美歐沒有派出一兵一卒，只是提供金錢與武器。金錢與武器都需要「烏克蘭人」來操作運用。所以美歐的援助，實際上就是鼓勵烏克蘭繼續與俄國作戰，即使烏克蘭不可能戰勝俄國，也要使烏克蘭與俄羅斯持續增加死傷人數。至於戰爭要打到何時，美歐國家並不在乎。

俄國發動戰爭，造成俄烏雙方設施被毀、人員傷亡。為避免悲劇延續並擴大，美歐各國應該要求雙方立刻停火進行實質談判，這才是應有的作為。可是美國及北約事先對俄羅斯並非無理的要求置之不理，態度強硬。如今戰火發生，遭殃的是烏克蘭，此事可以清楚看出國際社會的無情與自私自利。

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