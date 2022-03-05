俄羅斯女議員娜魯索娃（Lyudmila Narusova）昨（4）日在議會上表示，聽聞一支有100人的俄羅斯軍隊，最後撤退時只剩下4人生還，要求政府回應消息是否屬實。娜魯索娃是俄羅斯政壇中，少數敢出面反對入侵烏克蘭的政治人物，她過去曾稱，俄羅斯士兵被棄屍荒野，屍體任野狗啃咬。
綜合美聯社、英國《快報》（Express）報導，70歲俄羅斯女議員娜魯索娃昨日揭露俄羅斯軍隊在烏克蘭損失慘重，她出席國會上議院聯邦院（Federation Council）討論俄烏衝突的會議時，表示聽聞昨日被徵召入伍的士兵從烏克蘭戰區撤出，她說這些士兵被迫簽下入伍合約，「其中一支有100人的軍隊最後只剩下4人生還。」
她還說俄羅斯國防部拒絕她提出證實軍隊傷亡人數的要求。
娜魯索娃是俄羅斯政壇中少數敢公開反對出兵烏克蘭、以及反對克里姆林宮散播「虛假訊息」的政治人物之一。她是已故蘇聯政治人物蘇布查克（Anatoly Sobchak）的遺孀，蘇布查克是普丁的導師，也是俄羅斯聯邦憲法的起草人之一。
娜魯索娃多次公開立場反對出兵烏克蘭，她曾在接受俄國獨立電視台電視雨（TV Rain）訪問時表示，戰死俄兵「被棄屍荒郊野外」，「任由野狗啃咬屍體。」
她也強調自己與支持開戰的議員代表不同，「我認為他們不知道自己在幹嘛，他們只是遵循命令，沒有在思考。」
「電視雨」已在1日被俄羅斯政府關閉，旗下部分記者陸續逃離俄國。
俄羅斯官方2日首度證實，至今一共有498名俄羅斯士兵戰死，烏克蘭則稱俄軍有超過7000人喪命。
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