俄羅斯女議員娜魯索娃（Lyudmila Narusova）昨（4）日在議會上表示，聽聞一支有100人的俄羅斯軍隊，最後撤退時只剩下4人生還，要求政府回應消息是否屬實。娜魯索娃是俄羅斯政壇中，少數敢出面反對入侵烏克蘭的政治人物，她過去曾稱，俄羅斯士兵被棄屍荒野，屍體任野狗啃咬。

俄羅斯女議員娜魯索娃（Lyudmila Narusova）4日在國會上表示，聽聞一支有100人的俄羅斯軍隊，最後撤退時只剩下4人還活著。

綜合美聯社、英國《快報》（Express）報導，70歲俄羅斯女議員娜魯索娃昨日揭露俄羅斯軍隊在烏克蘭損失慘重，她出席國會上議院聯邦院（Federation Council）討論俄烏衝突的會議時，表示聽聞昨日被徵召入伍的士兵從烏克蘭戰區撤出，她說這些士兵被迫簽下入伍合約，「其中一支有100人的軍隊最後只剩下4人生還。」

⚡️Russian Senator Lyudmila Narusova acknowledged huge losses of the #Russian army



"Yesterday the conscripts, who were forced to sign a contract or signed for them, were withdrawn from the war zone in #Ukraine. But from a company of a hundred men only four were left alive." pic.twitter.com/2TLJ1U7VRK — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

她還說俄羅斯國防部拒絕她提出證實軍隊傷亡人數的要求。

娜魯索娃是俄羅斯政壇中少數敢公開反對出兵烏克蘭、以及反對克里姆林宮散播「虛假訊息」的政治人物之一。她是已故蘇聯政治人物蘇布查克（Anatoly Sobchak）的遺孀，蘇布查克是普丁的導師，也是俄羅斯聯邦憲法的起草人之一。

俄羅斯女議員娜魯索娃（Lyudmila Narusova）是已故蘇聯政治人物蘇布查克（Anatoly Sobchak）的遺孀，蘇布查克是普丁的導師。圖為2015年2月的資料照。（資料照／美聯社）

娜魯索娃多次公開立場反對出兵烏克蘭，她曾在接受俄國獨立電視台電視雨（TV Rain）訪問時表示，戰死俄兵「被棄屍荒郊野外」，「任由野狗啃咬屍體。」

俄羅斯女議員娜魯索娃（Lyudmila Narusova）是已故蘇聯政治人物蘇布查克（Anatoly Sobchak）的遺孀，蘇布查克是普丁的導師。圖為2015年2月的資料照，普丁專注聆聽娜魯索娃說話。（資料照／美聯社）

她也強調自己與支持開戰的議員代表不同，「我認為他們不知道自己在幹嘛，他們只是遵循命令，沒有在思考。」

「電視雨」已在1日被俄羅斯政府關閉，旗下部分記者陸續逃離俄國。

俄羅斯官方2日首度證實，至今一共有498名俄羅斯士兵戰死，烏克蘭則稱俄軍有超過7000人喪命。