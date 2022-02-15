農曆年後展開台股補漲行情，傳產、電子權值輪漲帶動，中小型股人氣回溫，台灣出口持續增長，反映經濟基本面表現強勁，法說旺季及財報利多也為基本面支撐，各公司法說會陸續進行中，釋出的展望也將是參考重點，雖然烏俄緊張情勢，指數震盪大幅回檔，後續危機化解後，多方資金力道將延續，布局選股不選市為原則，迎接重啟上攻行情。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，短線上預期縮表、烏俄情勢進展及升息等利空，將與強勁的企業獲利成長等利多相互抵銷，指數以時間換取空間，投資邏輯以選股不選市為原則。台股除具有高盈餘優勢外，高殖利率也是另一項吸引資金買盤進駐之優勢。

台股現金殖利率在全球主要股市名列前茅，2021年上市櫃公司獲利創歷史新高，預期配發的高額股息將提供下檔有力支撐，一旦股價拉回，投資價值浮現後，可望吸引低接買盤將進場支撐股價。

產業方面，日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指示，仍看好半導體、5G手機、智能車、伺服器以及金融股等族群。晶圓代工龍頭法說透露半導體高階產能需求仍旺盛，5G、高效能運算供應鏈需求續強。

全球電動車市場已來到轉捩點，並進入全速增長階段，工研院預估2021年全球電動乘用車銷量可達995.9萬輛，2022年銷量更將達1289.7萬輛，占全球整車銷量比重提升至14.3％，預估台廠汽車電子供應鏈可望受益今年獲利將可增長。