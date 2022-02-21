近期國際股市受到全球疫情升溫、國際地緣政治風險緊張與美國升息影響波動激烈，國泰金(2882)針對民眾對2022上半年台股加權指數高點會落在哪個區間的預期進行調查，高點落在18000～18500點民眾比例最高，達26.6％，上看2萬點的只有7.8％；至於低點落在何處？認為在17000點以下的民眾超過6成比例。

這次調查結果顯示，26.6％的民眾認為台股指數高點將落在18000～18500點區間，23.7％的民眾預期高點落在18500～19000點區間，18000～19000點比例達到5成，23.6％則認為落在19500～20000區間，僅7.8％的民眾預期高點會超過20000點。

至於低點的看法，23.8％的民眾預期2022上半年台股低點將落在17000～17500點區間，23.1％的民眾認為台股低點將落在16000點以下，19.7％的民眾則預期落在16000～16500點區間，總計6成的民眾預期2022上半年台股低點在17000點下方。