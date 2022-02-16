對有些年輕人來說，含咖啡因的能量飲料因隨手可得，便利商店即可買，是幫助他們度過無數需熬夜的日子，不管是趕報告、準備考試或打電動等任何原因時，得力的提神好幫手；另外，隨著運動風氣的普及，也有學生習慣在運動前來上一瓶藉此強化運動表現，然而，近來英國新研究報告顯示，青少年過度引用能量飲料，可能導致頭痛與睡眠問題，甚至影響學習成效。

●大罐能量飲咖啡因量約等於三杯濃縮 一罐就超標！

咖啡因進入人體後會快速被人體吸收。短期副作用包含影響中樞神經系統造成的焦慮、睡眠問題等，而長期過量咖啡因攝取也可能導致心血管問題。市售能量飲料內含咖啡因量其實相對高，根據歐洲食品安全局（European Food Safety Authority）提供之各類型飲品內咖啡因含量可發現：

◎大罐能量飲料（500ml）- 160mg咖啡因

◎小罐能量飲料（250ml）- 80mg咖啡因

◎一杯濾掛咖啡 - 90mg咖啡因

◎濃縮咖啡一份 - 60mg咖啡因

◎一杯紅茶 - 50mg咖啡因

◎標準容量可樂 - 40mg咖啡因

◎一條50g的巧克力 - 25mg咖啡因

許多人不知道的是，大罐能量飲料咖啡因含量已約等於三杯濃縮咖啡，而青少年與兒童每日咖啡因建議攝取量依個人體重而異。以40公斤孩童為例，每日建議攝取120mg以下咖啡因，意即一罐大罐能量飲即超過此數值。

●英大學生過量攝取 心悸、頭痛確診心衰竭

去（2021）年，英國一名21歲大學生，因長達兩年間每日飲用4罐500ml能量飲料，身體開始出現不自主顫抖、心悸、呼吸急促及體重下降等症狀，且只要停止飲用就會產生劇烈偏頭痛，嚴重影響專注力及學業。隨後就醫診斷為心臟衰竭，住院治療整整兩個月，持續約九個月的健康照護後，心臟功能才逐漸好轉。

當時，醫界學者亦將此案例刊登於英國知名期刊《BMJ》上，期望能藉此提醒社會大眾「能量飲料過量攝取」可能帶來的風險。

●青少年多不知能量飲成份 學者：教育推廣相當關鍵

除了過量攝取能量飲料可能造成的副作用以外，英國政府衛生及社會關懷部也委託學者針對孩童飲用能量飲料情形進行數據分析，統計個案遍及多國，包含英國、美國及加拿大等，研究團隊從結果中發現：

1.在參與數據統計的國家中，平均近半孩童至少一週飲用一罐能量飲料。

2.男孩飲用頻繁度高於女孩。

3.過量攝取能量飲料似與經濟貧乏、人群疏離有連結性。

4.一週超過五次的頻繁飲用者，其身心靈健康損害比例較高，學術也有較不佳的現象。

另外，此研究領導人、英國約克大學學者Claire Khouja也表示，從數據結果中發現，對能量飲料成份認知度較高的孩童，其飲用頻率較低且數量較少，因此，若相關危險性的教育推廣能更加完善，或是能加強、明顯化飲料外包裝的警示，可能對於降低孩童能量飲料攝取量有所助益。