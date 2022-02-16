經濟部次長曾文生說，未來台灣投資再生能源會增加。(呂筱蟬攝)

國立中央大學積極響應國際淨零碳排的永續共識，集結產官學界代表，16日舉辦「永續與去碳科技」論壇，經濟部次長曾文生與會指出，未來台灣會提升投資再生能源，代表對這方面的人才需求會增加，相關大學科系需培育更多學生，減碳是台灣未來勢必要走的方向，將改變社會資源分配與產業型態。

中央大學預計在2030年達到50％碳中和，2050年達到100％碳中和目標，曾文生說，很高興看到大學自我承諾減碳路徑，學校的願景如果需要經濟部支持也非常樂意，因為這需要非常大的努力。他表示，未來台灣會有很多再生能源發展，其中像是離岸風電這已經確定，另外像是海洋能源發展還有地熱探勘，都會是關鍵項目，後端減碳科技都是重點。

曾文生表示，台灣老實說並沒有自然資源，相對很少，但台灣有風、洋流，過去透過進口石化燃料來提供動力經濟發展，而台灣平均能源進口佔10％，2020年進口能源掉到6％以下，但在高峰時曾經達到14％，就他觀察，未來進口能源會變少，台灣會做更多再生能源投資，未來20年會看到台灣投資在能源部門金額會成長總數也會增加，這對社會的改變就是會有更多人才會往這方向走，相關大學科系需要培養更多學生產生專業人才。