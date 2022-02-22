美國川普政府任內力挺台灣抗中的前國務卿蓬佩奧，3月2日將到台灣訪問4天，擬拜會蔡英文總統與副總統賴清德就台美關係、區域安全等議題交換意見，並應遠景基金會邀請發表公開演講。對此，中華戰略學會研究員張競提醒蔡政府，雖然外交要廣結善緣，但也不要「順了姑意，失了嫂意」。

針對蓬佩奧訪台，張競今（22日）在臉書發文表示，首先是外交工作一定要廣結善緣，但是在廣結善緣的同時，台灣也要小心應對，不要「順了姑意，失了嫂意」，因為交好某一方，而開罪另一方，不要因為邀請蓬佩奧來，而得罪共和黨內其他實權人士，也不要讓民主黨有所誤會。

其次，張競指出，在安排行程方面，他認為台灣接待規格和等級都必須拿捏清楚，不要隨便做出過當的表現，所以蓬佩奧訪台期間，無論跟任何人士往來，大家講話都要適如其分。

張競認為，政府在邀請蓬佩奧來台，最重要的是，不要只讓蓬佩奧見些特定的政治人物和學者，刻意忽略在野，因為一個民主的社會，在朝在野對於整體政治都有其重要性。