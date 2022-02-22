賞楓景點，美樹營地。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

櫻花聖地，比固花園。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

櫻花聖地，比固花園。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

翡翠園櫻花美不勝收。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

翡翠園櫻花遠近馳名。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

福人居落羽松風景。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

福人居落羽松風景。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

戈巴倫森林系營區讓人更親近山林。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

6號花園風景宜人，親近山岳。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

6號花園風景宜人，親近山岳。（TromsoAurora挪威中文極光團提供）

以挪威極光和特色客製深度旅遊行程聞名的國際旅行策劃團隊「TromsoAurora挪威中文極光團」，由喜愛旅行的國際旅人Joey創辦，來自馬來西亞的她跟台灣淵源很深，大學來台大念書，環遊世界後，帶朋友看極光帶出商機。疫情期間，國際旅遊休耕的時刻，攜手共同創辦人阿周（Polar Lucio Chew）到台灣念研究所進修，拿碩士學位也深度走訪台灣。他讚嘆台灣山岳真的是國際級，目前走過玉山群峰、奇萊南華、霞喀羅古道、七彩湖等。

阿周爬百岳也愛露營，精選玩台灣營地，預計畢業前完成20露。他建議，可以根據季節去選擇不同的營地，很多景色都是季節限定，像是落羽松、楓葉、櫻花，常常一露接著一露，忙到來不及分享照片，跟著季節跑景點，很多地方的美都是獨一無二的。

在露營規劃上，阿周說，兼顧學業下，平均每月2露。接下來計畫去花東露營看太平洋海景，之所以選擇露營玩台灣，因為他發現，這是走入山林享受大自然美景最簡易的方法。

阿周表示，台灣的山景豐富，稜線由近而遠，層層交疊，這在它處不常見，特別是台灣的山屬於晚期造山運動，山岳年輕、高聳、密集也很壯美。

他感嘆，家鄉馬來西亞也有中央山脈，但山景不如台灣那麼容易親近，也不容易上山，台灣的山岳有很多露營區，不用辛苦的爬山就可以看到很多很棒的景色，讓大眾有機會更親近山林，可以看雲海、看櫻花，又有落羽松、楓葉，這麼頻繁的露營就是為了看山，透過露營方式就可以輕鬆欣賞台灣豐富壯麗的山景。

玩遍台灣的「TromsoAurora挪威中文極光團」團隊，會在阿周完成學位後，回到家鄉馬來西亞。至於許多旅人期待的極光團，阿周表示，待第2季疫情評估，挪威極光團可能在2023年復團，讓許多以極光為夢想的旅客可以到北極圈圓夢。