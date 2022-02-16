台中市警局霧峰分局十九甲派出所員警，巡邏時順道前往轄區土地公廟拜拜，沒想到拜完一出巷口，就攔下通緝犯。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局十九甲派出所員警，日前執行巡邏勤務，途中行經一間土地公廟，順道進去拜拜，沒想到員警一騎出巷口，就發現廖姓民眾沒開車燈，逕行攔查，但廖男卻謊報哥哥的身分證號被警方察覺，近一步查證，意外查到廖男竟是違反槍砲通緝犯，直呼土地公真靈。

十九甲派出所所長李銘卿、警員林政德與劉大維，日前晚間巡邏行經轄區一家福德宮，順道入內參拜土地公，祈求新的一年轄區治安平穩、警察工作一切順利，沒想到3位員警才剛拜完，一騎出巷口就發現一輛由廖姓男子駕駛的白色自小客車車燈未開啟，事關交通安全，員警立即將該車攔下。

員警例行性請車主出示證件，並告誡他晚間開車需開車燈，自己視線清晰外，其他用路人也方便辨識，廖男下車後故作鎮定，表示臨時外出，並未帶身分證件，隨即報了一組身分證號，警方也查詢了自小客資料，發現車主為廖男所報身分證號的雙胞胎弟弟，因違反槍砲條例遭通緝。

廖男不斷表示自己是車主的哥哥，自己已經很久沒有與孿生弟弟見面連絡，車子只是弟弟所留下，現在自己在使用，不料種種舉動早就遭有豐富辦案經驗的所長李銘卿識破，李銘卿發現兩人雖是雙胞胎，臉孔相似，但廖男右頸部有明顯刺青，立即搓破廖男的謊言，廖男見已無法隱瞞，只好乖乖承認束手就擒。

李銘卿表示，通緝犯常為了躲避警方追緝，爾虞我詐想出各種花招與警方鬥智，此時就要倚靠平時所累積的工作經驗與仔細小心查證來破解犯嫌所說的謊言。李銘卿也笑稱，騎車巡邏才剛到福德宮祈福工作順利，一出巷口就順利抓獲通緝犯，要感謝土地公顯靈保佑！