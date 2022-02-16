攀登北大武山滑落邊坡，男子滿臉鮮血、左眼撕裂傷。(屏縣消防局提供)

屏東縣消防局15日晚間7時40分接獲民眾報案指出，泰武鄉北大武山舊登山口往上約500公尺處有1男子滑落邊坡受傷，受傷民眾意識清醒、頭部受傷，隨即派遣警消總計6車、15人上山救援，歷經2小時接觸傷者後，成功將人接駁下山送醫。

消防局指出，檜谷山莊莊主約在晚間9時23分接觸傷者後，先協助包紮並帶至舊登山口，在舊登山口由警消接手評估傷者傷勢，傷者意識清醒，左眼上方有10公分撕裂傷、左眼腫脹無法睜開，因可自行行走，由救難人員攙扶下山，16日深夜0時21分由救護車送至潮州安泰醫院救治。

莊主表示，傷者自稱是馬拉松跑者，對體能相當有自信，第一次登臨北大武山就單登，早上5點44分獨攀經過管制站，晚上7點40左右 0.16K處摔落，他評估，就算沒有摔倒，合理推算全程至少超過16個小時到17個小時，甚至18個小時。

莊主認為，登山跟跑步用的肌肉群不一樣，跑山人知道，登山的人知道，單純跑步的人不知道。且綜觀近期所有報案及未報案的山域事件，都是沒有規畫合理登山行程計畫，以及沒有設置撤退點導致。

他推測，攀登北大武山回程都已經晚上7點到8點還沒過舊登，這要不是疲憊腿軟就是倉促趕路。