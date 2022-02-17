炎亞綸前年花500萬成立手搖飲品牌，插旗台中綠園道商圈，至今已1年3個月，16日宣佈升級成2.0，推出全台最強「鍋煮奶茶」，他找來甜點師傅好友，創造飲料不同的口感、質感，「這是充滿，滿滿熱誠的一杯奶茶，連自己都捨不得不喝。」

炎亞綸同時忙演藝工作、副業，分享工作效率秘訣：「把不重要的排除掉，就有更多時間投入重要事項。」他舉例，比如減少時間打遊戲，坦言：「現在很少在玩了。」也透露，現在自己團隊越來越多夥伴加入，更是讓自己可以好好兼顧演藝事業與副業的最大原因之一，「每天至少有睡四到五小時，已經習慣這個睡眠時數，也很足夠了。」

談到經營手搖飲店一年心得，炎亞綸坦言：「真的滿辛苦，不是外界所想的有很大資本運營，團隊的每一位夥伴，都有自己可以取經學習之處。」他說：「開幕時期，自己忙於找好茶，與研發及品牌包裝，但一場疫情導致全球物價飆漲，他注意到此變化，從中學習研發與創新兼成本的拿捏。」 對於未來副業發展，炎亞綸期許自己能盡善盡美，手搖飲店月營業額穩紮穩打百萬元，朝開分店計畫進行，並讓手搖飲店有多角化經營。