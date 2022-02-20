華語能力測驗（TOCFL）專為母語非華語的人研發，可做為大學招收外籍學生的參考標準，或是求職所需的華語能力證明。一名男網友分享，在華語能力測驗中，竟有一題題目出現「一天要工作25個小時」，讓他十分傻眼，詭異題目曝光後，立刻引起網友討論。

一名男網友在網路論壇Dcard發文，表示自己的女友是僑生，目前正積極準備華語能力測驗（TOCFL）的考試，不過女友最近分享其中一道題目，讓他看了也一頭霧水，忍不住懷疑自己是不是台灣人，「完全看不懂題目要表達什麼」。

華語能力測驗第49題題目。（圖／翻攝Dcard）

從附圖可見，華語能力測驗第49題題目寫道，有一天，李先生和陳先生一起聊天。陳先生說：「我每天都很忙，一天要工作二十五個小時。」李先生說：「可是，一天只有二十四個小時啊！」陳先生回答他：「沒關係，我每天可以早一個小時起床」。請問這段短文說了什麼？（A）陳先生每天起床（B）李先生的數學不太好（C）陳先生沒有李先生忙（D）李先生不相信陳先生。

詭異題目曝光後，立刻引起網友討論，「如果選項有陳先生是智障，我肯定勾爆」、「李先生跟陳先生在不同星球吧」、「陳先生只是使用誇飾法強調自己很忙、工作時間很長，李先生才是智障吧」、「這題好難隨便猜個C吧」、「這題目這麼奇怪，當初審題是怎麼過的」。

事後原PO更新貼文，指出這題的正確答案確實是D，對此也有網友分析，「答案A沒有提及陳先生幾點起床；B應該是陳先生數學不好；C對話中沒有明確的比較級，只有單方面的說李先生很忙，所以答案很明顯了」。