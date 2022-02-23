宜蘭縣長林姿妙等官員持續遭調查涉弊一案，今（23）日凌晨多人被檢方依貪污治罪條例聲請羈押禁見，法院召開羈押庭後裁定林姿妙80萬元交保。前民進黨立委郭正亮分析整個過程後指出，目前看起來，初步的政治效果有達成。同時，他也認為，廉政署介入調查這件案子滿詭異的。

郭正亮今天(23日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，整個犯罪流程不清楚，這也是林姿妙和國民黨的律師不方便講太多的原因，因為還在攻防當中，林姿妙交保金額最低，不一定會有事。且凸顯的部分只有土地增值稅未課，但也沒也解釋細節，雖然林姿妙不一定會被聲押，但會留下負面印象。

郭正亮認為，應該要求宜檢公布起訴書、證物和犯罪流程、「不然沒辦法理解這種事」，而且又是廉政署去查，這滿詭異的。郭正亮坦言，「初步的政治效果有達成」，律師也沒辦法說什麼，因為沒看到起訴書，也不能做具體證據批駁，且林姿妙是當事人，也沒看到她出來說自己是清白的，「怎麼判別誰在惡搞？」

郭正亮指出，其他人的交保金額達到150萬、200萬，這個金額不算低，且也代表可能會出事，雖然不知道能不能連結到縣長，可能是要連結「知情，但放縱」。郭正亮重申，起訴書不能太晚出來，宜檢一定會盡快聲押相關人等，然後起訴，開庭會拖滿久。

同台的資深媒體人羅友志補充，萬一林姿妙在2月份被收押，因為可以延押一次，所有初選期就沒了，7月份起訴書出爐，8月排庭期，開始訊問相關人等，到第一次開庭審理時可能就碰上投票日了，「連結果都沒有」。郭正亮也說，林姿妙應該要催促起訴書並自證清白，「我很少看過當事人不自證清白的，太奇怪」。