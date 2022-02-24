美股周三因俄烏局勢緊繃重挫，台股加權指數周四開低挫跌百點後一路走低，隨著俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭展開軍事行動、烏克蘭總統澤倫斯基宣布戒嚴，指數11點後下殺力道加重，一度放量爆殺494.66點至17561.07點、失守半年線約17566點。

加權指數尾盤跌勢略見收斂，終場重挫461.18點、收於17594.55點，驚險守住半年線關卡，成交量跳增至4336.87億元、創去年11月30日以來近3月大量。櫃買指數同步開低走低，終場下跌6.68點、收於211.97點，成交量增加至778.58億元。

盤面上各類股全盤皆墨，早盤以出國解封題材護體、逆勢勁揚4.11％的觀光股，11點半後隨大盤下殺急跌翻黑，終場小跌0.03％。油電燃氣及水泥股分別小跌0.4％、0.74％，表現亦相對有撐。金融股下跌近1.6％。

成交量較大的電子股及半導體股分別跌近3％、3.5％，早盤一度翻紅的航運股後繼無力、一度下殺4.65％，終場下跌3.5％，為盤面最弱勢類股。光電、鋼鐵、玻陶股亦下跌2.7～2.9％，化工、其他、造紙股跌近2.5％，表現亦相對偏弱。

權值股今日全面疲弱，台塑化(6505)小跌0.4％，富邦金(2881)、中華電(2412)、兆豐金(2886)、台塑(1301)、台化(1326)跌幅於1％內。聯發科(2454)重挫5.36％、萬海(2615)挫跌4.2％，晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)齊跌3.36％，中信金(2891)及陽明(2609)亦跌逾3％。

分析師指出，短中期市場仍將聚焦俄烏衝突局勢演變，以及美俄2國角力，若實施經濟制裁會到何等程度、是否造成歐美經濟傷害。加上油價大漲導致通膨問題雪上加霜，美國聯準會3月出手升息的力道會多大，目前亦呈現高度不確定性。

台股今日在失守季線17987點後，隨著俄烏爆發軍事衝突進一步下殺，急殺回測半年線約17562點支撐。由於國際股市短期恐持續大幅震盪，分析師預期，若台股近日無法站回季線關卡，恐將回測年線17276點至半年線17566點區間，觀察後市局勢變化。