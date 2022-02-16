父觸法被撤銷永久居留，移民署今開審查會，印尼三姐妹可留台就學，陳家律師回應

父觸法被撤銷永久居留，移民署今開審查會，印尼三姐妹可留台就學，移民署官員回應

北市中山女高印尼籍陳姓女學生，因父親觸法被撤銷永久居留，影響她與2個妹妹在台資格，原本移民署通知3月8日前須離台，但她過年前向內政部長徐國勇寫信陳情，移民署16日依入出國及移民法第36條規定，邀集社會公正人士、學者專家及機關代表召開審查會；三姊妹的父、母親也有列席，經討論後，認為秉持保障人權及維護家庭團聚精神，做出不予強制驅逐出國的決議。

移民署表示，已在16日將決議結果通知當事人，並協處印尼三姐妹後續居留事宜，未來她們均可在台順利就學。

中山女高一年級的陳姓女學生，5歲即隨華僑父母遠渡來台。當初爸爸因工作獲得永久居留證，她和媽媽、2個妹妹得以用依親方式來台，但陳父日前因觸犯銀行法遭判刑，喪失久居資格，3姐妹也被通知要在3月8日離台。

陳女後向徐國勇陳情，相關單位隨即表示會暫緩執行，移民署16日開審查會，最後確定3女可繼續留在台灣。