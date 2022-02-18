有28年歷史的宜蘭市立圖書館，3月間搬遷到新館，移民署位於羅東鎮的宜蘭服務站因租約到期，與市公所接洽盼能進駐舊館，持續為縣內9000餘名新住民服務，市長江聰淵希望可保留1樓閱讀空間，移民署允諾會保留閱讀功能，也會盡快完成進駐細節。

圖書館新館是位於宜蘭市陽明路的李科永紀念圖書館，預計4月下旬完工啟用，舊館的館藏等設備3月開始搬遷作業，由於舊館位於市公所旁，位置條件佳，移民署遂與市公所接洽，盼能作為宜蘭服務站的新據點。

江聰淵說，宜蘭縣新住民人口有9000多人，連同家眷超過1萬人，希望進駐一事盡快敲定，舊館搬遷後移民署可無縫接軌進駐，為新住民服務，如果短期內沒辦法完成合作契約，市公所也期盼其他服務性質的單位可與市公所接洽。

另外，舊館鄰近宜蘭國小，江聰淵要求保留舊館1樓空間，除了作為閱讀用途外，也可以方便學生在此等候家長來接送。

移民署北區事務大隊大隊長林澤謙表示，宜蘭縣服務站結合地方政府服務新住民不遺餘力，舊館位置條件佳，移民署高度期望服務站能進駐舊館，希望可以引進民間團體舉辦活動、讓非政府組織進駐服務台，也會保留閱讀空間。