《青春正好．未來職人》專書，獲美國IDA國際設計大獎Honorable Mention獎項。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府勞工局推動青創基地，助年輕人創業，出版《青春正好．未來職人》，收錄50名青創基地進駐青年創業故事，獲美國IDA國際設計大獎Honorable Mention獎項，讓國際見到台灣專業設計，將台中市光復新村及審計新村青創基地成果推向國際。

勞工局長張大春表示，市府推動光復新村及審計新村兩處青創基地，讓有夢想創業的青年，申請進駐並提供創業獎勵

、租金減免及營運輔導等創業協助措施，青年的創業道路有市府與專業顧問團隊相伴，合作協助青年創業。

張大春說，《青春正好．未來職人》出版，協助宣傳青年的創業歷程，讓有興趣的民眾藉此認識，也可讓有意創業青年了解台中市創業相關計畫，盼更多有創意、有想法的青年進駐台中市青創基地，成為下一位創業有成的中市青年。

勞工局表示，美國IDA國際設計大獎鼓勵和表揚傑出的設計作品，獎項涵蓋建築、室內、產品、時尚、圖形等五大設計領域，從創新性、實用性和發展性等多重面向作為評選標準

，每年吸引世界各國優秀設計者競相角逐。

台中市獲獎的《青春正好．未來職人》將書衣設計成光復村和審計新村青創基地地圖導覽，運用巧思將複合式的功能結合在傳統書衣上，讓讀者可按照地圖索引，拜訪創業基地的創業青年。

該專書共收錄50名青創基地進駐青年的創業心路歷程與品牌故事，依創業類型分三大類，第一類為「醉人香氣-味蕾輕旅行」，青年結合台灣在地食材使用及天然健康理念，開發出兼具美味、健康、食安的產品，如香麻辣醬、健康草本茶及手作甜點等。

此外，第二類為「藝匠巧手-樂活自在遊」，在青年的創意巧思，每件手作文創商品，都有其獨特性及充滿溫度的手作故事，藺草編織、原住民傳統織布、重機皮革配件等；最後一類為「熟鳥離巢-青春作伴飛」，呈現青創基地進駐期滿畢業的青年在外自行拓展闖出一片天，如傳承唸歌、紙迷宮設計、製香技藝等。