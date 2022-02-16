歐元區去年12月工業生產月增1.2％ 超出預期 21:242022/02/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管全球供應鏈依然緊縮、輸入物價持續升高，不過歐盟統計局發布數據指出，歐元區去年12月工業生產月增1.2％，大幅超出市場預期的0.1％增幅。數據顯示，資本財產出增加2.6％、中間商品產出也上升0.5％、此外非耐久性消費品則是增加0.4％。若與一年前相比，12月工業生產則增長1.6％，也高出市場預期的下滑1％。 美國1月PPI年增9.7％ 高於預期 日本第四季經濟重返成長 歐元區第四季GDP年增4.6％ #工業生產 #歐元區 #月增 #市場預期 #產出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美元月PPI年增9.7％ 高於預期 04:102022/02/16 全球財經 可成1月營收28.36億 年減幅近13個月新低 14:592022/02/14 財經 可成上月營收達28.36億 月增7.5％ 04:102022/02/15 證券．權證 聯發科1月營收 創同期新高 04:102022/02/12 財經要聞 富致元月營收破6000萬 寫歷史新高 16:542022/02/11 財經 歐股題材簇擁 有補漲空間 04:102022/02/15 投資理財 傳統遊戲旺季帶動 橘子1月營收雙增 20:232022/02/14 財經 輕型商用車銷售旺 中華車元月營收月增近25％ 16:202022/02/14 財經 俄烏緊張加劇 美元觸及兩周高點 21:192022/02/14 財經 《金融》2月美銀美林調查 經理人轉悲觀但看好2類股 16:142022/02/16 財經 全球清潔能源專利 陸占一半 04:102022/02/11 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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