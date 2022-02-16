儘管全球供應鏈依然緊縮、輸入物價持續升高，不過歐盟統計局發布數據指出，歐元區去年12月工業生產月增1.2％，大幅超出市場預期的0.1％增幅。數據顯示，資本財產出增加2.6％、中間商品產出也上升0.5％、此外非耐久性消費品則是增加0.4％。若與一年前相比，12月工業生產則增長1.6％，也高出市場預期的下滑1％。