全球景氣仍未完全明朗化，再加上還有通膨大漲壓力，不過新加坡政府17日卻指出，自己持續從疫情中復甦，故還是維持2022年GDP(經濟成長率)上看3%到5%預估值不變。

目前，除了世界各地尚有不同大小疫情傳出，俄烏緊張情勢尚未完全解除，更是加劇供應鏈供貨不順暢，以及能源成本大漲。同時，全球經濟未來成長性也出現雜音。

新加坡貿工部(MTI)17日表示，上季GDP年增6.1%，略高於原估的5.9%，但比市場普遍預估6.2%稍低。在2020年衰退4.1%之後，星國2021全年GDP增7.6%，創10年新高外，也比最先估值7.2%來得佳。

同時，經季節性因素調整後，上季GDP則月增2.3%。

新加坡這次的景氣復甦，是由貿易以及製造業所帶動的。可惜的是，旅遊、航空以及消費者相關產業，還是無法回復至疫前水準。

星國貿工部指出，全球供應鏈瓶頸問題依舊存在，預計將持續到2022整個上半年，同時，工業生產以及GDP都會受到影響。還有國際地緣政治緊張，能源價格因此上漲，也助長通膨上升氣焰。

另外，2022一整年新加坡營建業的生產力，還是無法回到像疫前一樣。

元月時，新加坡開始實施7年以來，首次非周期性地緊縮政策。專家學者預估，4月份當地應該還會繼續再實施一次，因目前還是有通膨上漲現象。

至於2022年核心通膨以及整體通膨，星國政府分別預估為2%到3%，2.5%到3.5%。不過，這些預估值尚未計入上調的消費稅(GST)因子在內。

另外，新加玻17日另份經濟數據，元月份非石油國內出口(NODX)則年增17.6%，超出市場預期。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)預估，礙於新冠病毒以及通膨上升壓力，新加坡2022上半年成長動力將慢慢熄火。同時，門戶重新大開的時間可能還會更晚。還有，星國2022年也會結束，因新冠疫情而誕生的刺激景氣復甦政策。