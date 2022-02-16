俄羅斯宣布將部分軍隊從俄烏邊境撤回基地，並表態願意與西方展開談判，令俄烏緊張情勢暫時緩解。但美國與其盟國警告，除非看到更明確的撤軍證據，否則俄國入侵烏克蘭的威脅依然存在。

過去數周以來，俄羅斯在烏克蘭邊境集結15萬大軍並舉辦軍事演習，引發西方國家對於俄軍可能侵略烏克蘭的擔憂。但俄羅斯國防部15日表示，他們正撤離部分軍隊與裝備並公布影像，令劍拔弩張的情勢出現緩和跡象。

俄羅斯總統普丁周二表示，俄國並不希望發生戰爭，他們將依賴談判阻止烏克蘭加入北約組織。但普丁不願承諾全面撤軍，指稱俄國將視情況決定下一步行動。

美國總統拜登表示，美國官員尚未確認俄國撤軍消息的真偽，俄烏局勢依然緊張，但他強調美國將盡一切努力以外交途徑解決此事。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，截至目前為止，尚未看到俄國在烏克蘭邊界減少軍力的跡象。烏克蘭亦對俄國撤軍抱持懷疑態度，認為「凡事必須眼見為憑」。