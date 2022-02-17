中國紀檢監察報17日報導，加快提升中國冰雪競技水準，聘請高水準外籍教練是必要之舉，也是重要一招。中國選手蘇翊鳴15日奪得北京冬奧單板滑雪男子大跳台金牌。在這位17歲小將高舉金墩墩的那一刻，來自日本的著名單板滑雪教練佐藤康弘和他笑得一樣開心。賽後，蘇翊鳴說，每次比賽前和教練的擁抱都讓他更有信心和力量。

佐藤康弘在2018年平昌冬奧後受邀擔任中國單板滑雪大跳台和坡面障礙技巧隊的主教練。由於當時很多冰雪運動選手屬於跨界跨項選材，佐藤康弘用自己的經驗研究了一套「速成法」，幫助運動員短時間裡達到中高等級水準。「我希望用日本的經驗來指導中國運動員，通過體育運動，在中日兩國之間架起一座橋梁。」佐藤康弘說。

北京冬奧會中國體育代表團祕秘書長，大陸國家體育總局冬季運動管理中心黨委書記、主任倪會忠說，北京冬奧會申辦成功時，中國很多冰雪項目尚未開展或競技水準較低，有的項目找不出一個專業教練，聘請高水準外教是必要之舉也是必然之舉，是加快提升中國冰雪競技水準的重要一招。

遵循「開放辦奧」理念，中國冰雪大力引進國際優秀教練員團隊，參加本屆冬奧的中國體育代表團名單中，包括了來自19個國家地區51名外教，刷新了中國冬奧軍團外籍教練人數紀錄。

短道速滑一直是中國冰雪運動優勢項目，短道速滑冬奧會金牌教練韓國人金善台和冬奧6面金牌得主安賢洙的加入，更如虎添翼。本屆冬奧，中國短道速滑隊將混合接力金牌及男子1000米金銀牌收入囊中，女子3000米接力收穫一面寶貴銅牌，也是時隔12年後，中國隊再度登上該項目冬奧領獎台。

短道速滑世界冠軍、北京體育大學中國冰上運動學院院長王春露表示，中國短道速滑隊一直有引進高水準外教的傳統。這屆奧運明顯看出在中長距離項目取得突破，這既離不開選手自身刻苦訓練及中國較為成熟完備的訓練體系，也離不開外教帶來的訓練方法和技巧的創新。韓國隊作為短道速滑傳統強隊，在中長距離上一直占有優勢，有值得學習借鑒地方。

除了傳統優勢項目外，在冰球、鋼架雪車、雪橇等起步較晚的項目上，也能看到不少外教身影。中國代表隊主教練比約達倫有「冬季兩項之王」稱號、曾奪得8面冬奧金牌的挪威名將，他的妻子——白羅斯冬季兩項名將、索契冬奧會三金得主多姆拉切娃，也是教練團一員。

報導指出，這些引進的高水準外教背後，往往會有一支配合默契的團隊。例如，比約達倫的工作團隊除了他和妻子外，還配備了兩名射擊教練、一名錄影分析師、一名器械專家。與中國花滑協會合作的布萊恩·奧瑟教練團隊中，除了兩奪冬奧會銀牌的奧瑟，還有擅長指導滑行技術和節目內容的特雷西·威爾遜，在編舞方面功力深厚的大衛·威爾遜以及擅長執教跳躍技術等高難度動作的李·芭克威爾。

報導稱，北京體育大學中國冰上運動學院一直堅持「請進來走出去」相結合，和來自歐洲、北美洲的冬季專案強國的體育院校合作。王春露認為，「引進來」的過程中要不斷加強學習和對比。

倪會忠表示，各支國家隊在引進外教的同時，都堅持為每一名外籍教練配備中方助教，在工作實踐中學習外教先進的技戰術理念和訓練方法，加深本土教練員對賽事規則的理解和認識，帶動本土教練員快速成長。

王春露說：「更重要的是引進好的理念、訓練方法和培養體系，開展全方位、多層次的合作。我們發現芬蘭、捷克等國的冰球培訓體系非常成熟，細化到不同年齡段、每節課都有明確的培養目標，這種系統化的培訓正是我們當前缺乏的，可以先試點學習，建立適合中國人才發展路徑的培訓體系後，再在全國推廣。」