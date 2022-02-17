近期市場表現震盪，除了俄烏衝突升溫疑慮外，通膨疑慮及升息議題亦是影響市場的主要因素。中租投顧副總經理蘇皓毅表示，短期市場波動在所難免，建議盡量以成熟市場做為投資重心，以股優於債的原則朝多元資產布局，亦可考量定期定額布局主動式資金。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達7.5％、創40年來最高水準，預料美國升息步伐將更加堅定，已有數家華爾街大行喊出今年升息4碼等消息，且年初以來短天期殖利率漲幅，透露投資人預期聯準會將多次升息心態，預計升息在3月會議前仍是左右市場關鍵。

蘇皓毅表示，短期市場波動在所難免，如何做好應對是目前首要關注任務，預期未來資金緊縮的情況下，資產配置需更小心謹慎。考量市場輪動快速，投資選擇建議成長與價值兼顧，挑選在修正下浮現具投資價值且評價合理的族群或標的，有助增添投資組合抗震能力。

而過去成長型企業受惠低資金成本條件，獲利呈現爆發式成長，如今投資人將以更嚴苛標準檢視財報及財測，不如預期便會快速反應，造成個股劇烈波動。目前標普500企業去年第四季財報獲利多數優於市場預期，顯示多數美企獲利仍持續成長，樂觀看待未來表現。

蘇皓毅進一步指出，考量美升息議題將持續影響股市，加上地緣政治風險可能帶來影響，盡量仍以成熟市場做為投資重心，以股優於債的原則朝多元資產布局，像是平衡型或多重資產基金。

另因應通膨議題和升息趨勢，則可考慮選擇具實質資產或房貸收益等類型基金，增加投資組合對通膨的抵禦能力。依目前市場起伏明顯的情況，蘇皓毅建議投資人不妨選擇由專業經理人管理的主動式基金，透過小額資金定期定額方式多元布局，增強投資組合風險分散。

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