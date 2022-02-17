花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長，15日駕車於花蓮市區時，不慎遭後方19歲劉姓男子駕駛的車輛碰撞，下車查看後，竟莫名地遭劉與同行的18歲黃姓友人持鋁棒痛毆，警方循線逮捕2名男子移送法辦，並朝刻意教唆擴大偵辦。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長，15日駕車於花蓮市區時，不慎遭後方19歲劉姓男子駕駛的車輛碰撞，下車查看後，竟莫名地遭劉與同行的18歲黃姓友人持鋁棒痛毆，警方循線逮捕2名男子，並查扣作案工具，除移送法辦外，也將朝刻意教唆擴大偵辦。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長，15日駕車於花蓮市區時，不慎遭後方19歲劉姓男子駕駛的車輛碰撞，下車查看後，竟莫名地遭劉與同行的18歲黃姓友人持鋁棒痛毆，車上的妻子與小孩，全程目擊殘暴的過程，嚇得頻頻顫抖。警方到場後，先將周送醫治療，循線逮捕2名男子移送法辦，並朝刻意教唆擴大偵辦。

周男15日晚間7時許，載著懷孕的妻子與1歲半的女兒，行經花蓮市德安一街時，不小心遭後方車輛追撞，且撞擊後還刻意踩油門。經雙方下車查看，並未發生爭執，但劉男卻直接用拳頭毆打周，接著黃在返回車上，拿出鋁製球棒朝周的左手打，然後劉再拿辣椒水，狂噴車內的周妻及1歲半的女兒，2人嚇得頻頻顫抖。

黃與劉見路人報警，趕緊離開現場，警方趕抵後，發現周男頭部多處擦挫傷，且左手有骨裂狀況，周妻與小孩則無外傷，僅遭辣椒水波及，不過仍先將3人送往醫院救治。

經警方調閱監視器，掌握黃與劉身份後，當天晚上9時許，通知劉、黃到案說明，並查扣作案用的鋁製球棒及辣加水，2人雖稱是「行車糾紛」，供詞卻前後矛盾，且不分青紅皂白就痛打周男行徑可疑，問到關鍵原因又拒答，因此不排除有刻意教唆的嫌疑。

警方已報請檢察官指揮偵辦，先劉、黃依殺人未遂及重傷害罪嫌送辦；再透過2嫌平日交往及通聯調查組織脈絡，若有涉及教唆傷人，則會揪出幕後藏鏡人。

據了解，黃、劉2人是地方幫派份子，因該幫派一名成員目前正在自強外役監服刑，近日有返家奔喪的需求，遭周男以疫情為由拒絕，改以視訊方式進行，該受刑人認為其做法不近人情，向其他人大肆抱怨。

自強外役監副典獄長黃坤芳表示，周姓科長16日晚間接受手術治療後，目前無任何大礙。至於他遭毆一事是否與拒絕受刑人返鄉奔喪有關，無法確定，不過疫情期間，若受刑人有奔喪需求，獄方均一視同仁，改以視訊方式，對家屬祭拜。

此外，黃坤芳說，周姓科長2019年8月份從矯正署調來任職，主要工作是督導戒護人員，安排受刑人食衣住行等工作，鮮少直接接觸受刑人，且平日工作負責認真，不曾與人結怨，他已對黃、劉2人提起傷害告訴，目前已進入司法程序，獄方除派員前往醫院關心慰問外，也會提供周任何協助。