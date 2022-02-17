臺企銀(2834)2021年獲利表現回升，2022年1月自結獲利登近2年高點，激勵近日股價震盪走升，今（17）日開高勁揚4.46％至11.7元，創2020年3月初以來23月高點，截至午盤維持逾2.5％漲幅。不過，三大法人本周持續調節，迄今合計賣超3萬2725張。

由於美國進入升息循環已成市場共識，有助金融股提升存放利差，使金融股成為資金轉進標的。臺企銀上周在三大法人大買3萬7897張帶動下上漲8.25％，以今日盤中高點計算，虎年開紅盤以來已上漲13.6％。

臺企銀2021年自結合併淨收益241.26億元、年增10.34％，提存前稅前淨利109.99億元、年增16.58％，雙創歷年最佳。稅前淨利57.79億元、年增7.56％，稅後淨利51.26億元、年增7.24％，每股盈餘0.66元，自近7年低點回升。

臺企銀在推展授信業務之際，同步嚴格加強授信品質管控與風險分散，帶動去年資產品質顯著提升，逾放比率續減。截至去年底逾放比0.28％，創歷年新低，放款覆蓋率亦持續提升，去年底提升至422.69％，亦創歷年新高。

臺企銀公告2022年1月提存前稅前淨利10.14億元，月增8.57％、年增達27.18％，配合提存費用月減達8成、年減達7成，使稅前淨利9.08億元，月增近1.35倍、年增達1.04倍，稅後淨利7.5億元，月增達90.07％、年增達1.08倍，雙創近3年高點，每股盈餘0.1元。

展望2022年，臺企銀表示將聚焦優化授信品質、開創多元獲利2大方向，在兼顧風險控管原則下放大放款規模，包括積極爭取聯貸主辦及參貸機會、開拓境外法人外幣授信業務，並提升中小企業放款市占率及整體收益，以達成全年放款成長目標、提升營運績效。