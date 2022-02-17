蘇貞昌握著林崑海遺孀張秀的手，盼她能節哀順變。（石秀華攝）

國民黨主席朱立倫送上寫有「長澤厚德」的花籃悼念。（石秀華攝）

三立媒體集團董事長林崑海於14日晚間病逝高雄榮總，享壽70歲，移靈至八鳳會館，預計26日舉行告別式。（石秀華攝）

三立媒體集團董事長林崑海於14日晚間病逝高雄榮總，享壽70歲；移靈至八鳳會館第2天，行政院長蘇貞昌今（17）下午2時30分許，前往靈堂致哀，短暫和家屬交談後，未受訪離去，蔡英文總統明也將到場弔唁；靈堂外擺滿政商人士的悼念花籃，國民黨主席朱立倫也送上寫有「長澤厚德」的花籃致意。

行政院長蘇貞昌原本預定在15日、林崑海辭世第2天的元宵節，在晚上進行台灣燈會主燈點燈儀式時，先行前往林崑海靈堂致哀，但因當時靈堂尚未布置完成因此取消，改由今（17）下午前往，湧言會成員趙天麟等人在靈堂前等候。

蘇貞昌抵達後，直接步入靈堂上香致意，並和家屬短暫交談，緊握林崑海遺孀張秀的手安慰，盼家屬節哀順變，未在現場多作停留即離開。

林崑海在八鳳會館的靈堂外，擺滿政商界人士送上的弔唁花籃，其中國民黨主席朱立倫也送上寫有「長澤厚德」的花籃悼念；據了解，蔡英文總統明（18）日上午將會專程南下前來林崑海靈堂弔唁，家屬預計26日舉行告別式。