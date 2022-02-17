科技部南部科學園區管理局17日表示，17日審查核准4家科技廠商進駐橋頭科學園區，投資額共約43億元，累計今年至今，南科管理局轄下的台南園區、高雄園區、以及橋頭園區，總共引進7家廠商投資，累計投資總額約49.66億元，其中，有5家共45億元的新投資案，都落腳橋頭科學園區。

南科管理局17日表示，該局17日核准4家科技廠商申請入園，除了2家要求不透露公司名稱之外，另2家是采威國際資訊、以及富騰國際實業，17日核准的4家廠商，投資設廠地點都在橋頭園區，4家企業投資額共約43億元。

南科管理局說，今年累計至今，南科管理局轄下的台南園區、高雄園區、以及橋頭園區，總共引進7家廠商投資，累計投資總額約49.66億元，其中，有5家進駐橋頭園區，共投資45億元，橋頭園區的占比達90.62％。

南科管理局表示，采威國際資訊公司此次申請在南科橋頭園區，投資設立南科分公司，投資金額約4億元，主要產品為「雲端智慧應用整合平台及相關應用服務」。

采威國際將在橋科建置研發總部，以客戶需求為中心、雲端服務共構理念，提供智慧一站式服務，成為客戶最佳的雲端轉型夥伴，服務模式主要透過企業體質檢測、AI顧問診斷及AI訂閱推薦，也就是服務精準媒合，抓準痛點，對症下藥，並輔以營運戰情室持續檢視轉型效益。

采威國際公司產品，整合軟體產業上、中、下游業者，合作共構提供服務，建構雲端服務生態系，未來，公司進駐橋頭園區後，將有助於提升國內產業的數位競爭力。

至於另一家獲准進駐橋科的富騰國際實業公司，投資金額約2億元，提供特殊合金鋼材於航太及電子領域的加工、製造及製程解決方案、以及軍用等級的艤裝水密門等產品，前者主要用於航空器的維修養護及半導體製程設備，後者響應國艦國造自主研發。

南管局說，富騰國際實業的技術，屬於公司自主研發，其團隊成員在特殊金屬加工產業，具有多年實務與管理經驗，具有專業的特殊金屬材料知識、施工設計以及技術應用的專有技術；特殊合金鋼材於航太及電子領域的加工、製造及製程解決方案可配合相關產業發展而研發相對應的金屬零組件，搭配橋科園區發展航太、半導體產業鏈的趨勢，預期將提升國內應用產業的全球競爭力與創新價值。