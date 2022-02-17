PLATTS報導，伴隨油價及乙、丙烯等石化上游原料報價彈升帶動，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價穩步走堅、墊高。其中，LDPE、HDPE漲勢放大，續彈40美元、30美元；LLDPE、PP續漲20美元；PVC、PS、EVA持平，ABS下跌20美元。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台化（1326）營運加分。

廠商表示，塑化節後上漲主要來自上游成本提振。大陸PP當前檢修裝置多為臨時性停車，延續時間較短；PE節後歸來，多數石化裝置運行正常，僅部分裝置檢修。下游塑編工廠節前備貨不多，新訂單暫無較大跟進情況下，維持剛需採購，預計短期聚烯烴市場價格或將維持高位震蕩之勢。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸，大陸PVC年產47萬噸；華夏PVC年產45萬噸；聯成大陸泰州PVC產能65.4萬噸。農曆年後進入需求旺季，PVC報價止跌回穩，有助營運持穩推進。

大陸ABS行業開工88.8％，節歸來石化廠有累庫，庫存較節前增加，壓抑上漲力道。PS市場供應充足，下游需求端持續改善，但下游工廠採購力度恢復至節前水平尚需時日。隨著PS價格逐步接近節前成交放量價格，或推動市場交投氛圍改善，進而支撐價格。

此外，大陸SM裝置陸續檢修，對市場價格走勢增添支撐。大陸常州新日30萬噸SM裝置從1月24日開始逐步停車，檢修30天；安徽嘉璽35萬噸裝置2月10日停車，重啟待定；2月還有浙石化60萬噸和茂名石化10萬噸等裝置的檢修計劃。整體來看，供應面臨壓力有限，對價格具有一定的支撐作用。