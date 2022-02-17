新竹有科學園區加持，受僱員工「錢景」堪稱全國最好！主計總處今公布「2020年各縣市企業僱用員工總薪資」調查，新竹市以平均97.2萬元遙遙領先全國各縣市，台北市86.3萬元居次，新竹縣則以85.8萬元，在全國各縣市中排名第3名。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，新竹縣市薪資水準較高，主要是新竹科學園區有高科技電子產業聚集所帶動，台北市則為金融保險業以及企業總部的所在地。

主計總處報告分析，各縣市企業僱用員工的平均薪資，易受該地區產業結構發展的影響，高薪產業密集度較高的地區，平均薪資相對較高，例如，金融及保險業、電子零組件業、電腦電子產品製造業、醫療保健業等，都是薪資較高的產業。

因此，高科技電子產業聚集在新竹縣市，有「台灣矽谷」之稱的竹科加持，而金融及保險業總部位於台北市的比重最高，在企業營運總部群聚下，薪資水準均相對較高。