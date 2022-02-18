嘉縣免散瞳3D全眼底篩檢為長輩揪出眼睛的病因。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府為照顧長輩眼睛健康，引進全新免散瞳3D全自動眼底機，1年多來已為3221位老人家檢測眼底，有597人出現異常，醫生現場判定後轉診各醫院進行後續治療。家住義竹鄉的張姓鄉親表示，母親坐輪椅行動不便，眼睛也不好，衛生局來到地方為老人家檢查眼底，馬上檢查、馬上知道病況，很方便。

嘉義縣老年人口比例超過20％，高居全台之冠，很多老人家把「眼睛霧霧」視為常態，因就醫不便錯失治療黃金期，隨著科技進步及藉由精密儀器協助，可有效彌補專業人力的不足。嘉義縣首創「免散瞳3D全自動眼底」篩檢，由嘉義市文財殿及銘竟電機技師事務所捐贈2部全新設備，搭配3＋1行動醫療社區篩檢深入偏鄉為長輩提供服務。

大學眼科院長賴麗如指出，嘉義縣長輩和獨居老人多，對偏鄉的老人家來說，看診和交通是一大問題，社區複篩提供院級規模的健康檢查，現在再加上全自動眼底機對看顧長輩的眼睛健康有很大幫助。

衛生局長趙紋華表示，家中長輩眼睛出現模糊或視線扭曲等症狀，一定要盡速就醫，不要隨意點眼藥，確保眼睛健康，社區複合式篩檢已經增加「3D全自動眼底」篩檢服務，歡迎鄉親多加利用。