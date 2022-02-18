桃園市議員黃敬平在臉書爆料，指很多人關心國民黨派誰參選桃園市長。黃說，聽到的消息是立委呂玉玲，但是黨中央還有1名人選前行政院新聞局長蘇俊賓。但他希望能辦民調比較。被點名的呂則說，不知道消息怎麼出現，但黨內確定人選，就會全力支持。

黃敬平在臉書寫到，聽到消息是呂玉玲，不過黨中央也有口袋民選蘇俊賓，但他希望黨中央能把羅智強、魯明哲、萬美玲、孫大千、陳學聖一起民調比較，不要勸退魯明哲、萬美玲，又不讓羅選桃園，否則恐丟失桃園市長選舉。

黃受訪表示，黨中央若執意要提名單，就要足夠讓人信服。尤其沒辦初選的情況，人家就會覺得有「關羽」、「張飛」強將，為什麼要派「廖化」、「關平」上場。他說，現在人選由黨中央決定，是大開民主倒車。萬一選出弱將，勢必發生小雞怕母雞的狀庫。

呂玉玲則說，年底選戰以勝選為目標，由黨中央找出最適合的人選。對於黃說呂是市長參選人。呂玉玲說，不知道消息怎麼來，但若國民黨確定人選，她一定全力支持。