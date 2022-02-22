TVBS民調中心22日公布最新的「2022台中市長可能人選民調」，爭取連任的台中市長盧秀燕不論在藍綠白「三腳督」或藍綠對決民調，都大幅領先對手。前立委沈富雄認為，未來可能代表國民黨出戰台北市長選舉的立委蔣萬安應該好好看這份民調，他更要蔣萬安不要害怕黃珊珊的挑戰；同時，沈富雄也點出國民黨中央所面臨的困境。

TVBS民調中心最新調查結果顯示，民眾對盧秀燕的施政滿意度較去年4月調查略增3個百分點至61%。

如果年底藍綠白「三腳督」，盧秀燕會以48%支持度，大勝林佳龍的33%、蔡炳坤的4%，未決定則為14%。若是民進黨改由蔡其昌出戰，會以25%的支持度輸給盧秀燕的52%，盧遙遙領先近3成，蔡炳坤支持度則僅4%、沒意見為18%。而若民進黨改派何欣純，則會以19%的支持度敗給盧秀燕的54%，盧秀燕整整領先3成以上，蔡炳坤則為6%、沒意見為21%。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，這份民調，給誰最有參考價值？「給蔣萬安看」。民眾黨在台中的人選聲勢不如黃珊珊，但蔣萬安也不要怕黃珊珊，未來綠營的候選人不會很差，黃珊珊吸不到綠營的選票；且黃珊珊就算要吸走藍營的選票，現在也已經到達頂點，蔣萬安表現好一點，黃珊珊就爬不上去了。

沈富雄認為，現在國民黨的諸侯怕被黨中央、被國民黨這三個字的爛招牌拖下去，朱主席應該知道嚴重性。如果主席的作風不改，年底怎麼選？屆時大家可能就「隨人顧生命」，但這樣恐會被各個擊破，於是就會形成諸侯大聯盟，而諸侯聯盟在無形中就猶如另一個黨中央。

沈富雄直言，在年底選舉中，國民黨中央沒有任何角色，也沒錢可以給，「朱立倫當這樣的主席，又有什麼意思？」