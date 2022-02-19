過年期間收到紅包除了獲得現金的滿足，背後也同時代表著祝福的含意；有名網友在網路上發文表示，自己在過年前三天收到爸爸包的5萬紅包，但抗癌4年的爸爸卻在給出充滿祝福的紅包不久，就離開人世，也讓原PO對於這包紅包備感珍惜，成為爸爸給女兒的最後一份禮物。

原PO過年收到爸爸包的5萬元紅包。(圖/取自Dcard)

原PO在Dcard發文表示，在過年前3天和家人吃完午餐時，收到爸爸給的紅包，在拿到當下驚覺紅包的厚度不單純便打開查看，沒想到紅包袋內塞滿5萬元現金，原PO當下嚇到直接跑到爸爸房間詢問，結果爸爸溫暖說道，「希望你繳完學費後將剩下的錢存下來」，當下原PO雖然想將紅包還給爸爸，但卻遭到拒絕，便也充滿感謝的收下。

沒想到在當天下午，抗癌長達4年的爸爸突然捂著胸口喊痛，當下便緊急叫了救護車去醫院，醫生在檢查過後卻表示「這一次真的沒辦法」；在原PO爸爸離開人世後，除了向主治醫生表達感謝外，更要求醫生開同意書讓她與媽媽可在醫院陪伴父親走完最後一程，也難過表示，「在這幾天，看見你日漸虛弱真的好心痛，閉上眼睛都是爸爸努力呼吸的畫面。」也讓原PO體會到，原來一個人難過到撕心裂肺時，是沒有辦法哭出來的。

原po感謝爸爸留下時間來表達自己的愛與感謝。（示意圖/取自達志影像）

但在文章後，原po寫下了對爸爸的感謝，表示「謝謝你留了一些時間給我跟你說我愛你」，但也說道自己並沒有辦法如此勇敢，想到爸爸時仍舊是會流下眼淚，「請你忍受我去山上看你的時候，會忍不住的情緒崩潰。」；文章曝光後吸引不少網友留言鼓勵原PO，「妳很棒，到最後有跟自己愛的人說聲我愛你，沒有讓自己後悔」、「抱抱你，要跟媽媽好好生活下去，爸爸會在天上保佑你們」、「爸爸一定很驕傲有你這個女兒」。