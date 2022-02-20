基本面：長榮(2603)1月合併營收達568.41億元，月增8.84％，年增99.9％，傳統淡季期間再度寫下單月新高。基本面今年無虞，更優於去年，2022年每股盈餘法人估計上看70元以上。

技術面：上周五大漲5.99％，站穩所有均線之上，短中長期均線亦呈現翻揚，本周挑戰140～150元前波套牢區。

籌碼：外資連續四個交易日大買，上周累計買超59643張，投信也連續買超，合計三大法人上周買超72141張。

展望：大陸出發的航班，亞洲到美西的運力因為塞港後勤供應鏈受阻造成有效運力持續下滑，1月美東、美西及歐洲等主要航線整體減少21.6％，代表雖然美西港口實施新的進港措施讓進港等候泊位的艘數或是天數減少，但慢行在海上的時間拉長導致運力無法有效明顯提升，這也支撐運價在農曆年後修正幅度相對有限。

此外，車架停留時間維持8到9天，港口工人染疫也造成供應鏈改善有限，隨著3月過後運量回升，等候泊位的船舶艘數將再度提升，甚至傳出3月美洲線運價可能再度調漲。