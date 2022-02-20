國民黨前主席、立委江啟臣將成立「啟思民本基金會」，將於3月12日舉行開幕儀式，邀請歷任主席、黨內大老共同參與，展現團結氣勢，江啟臣今證實，自己擔任立委時就一直都在培力青年，這對青年是承諾也是責任，所以決定以基金會方式繼續培育青年、與社會對話並進行議題研究。

江啟臣表示，他在擔任立委時，就一直在做青年培育工作，後來因擔任主席忙碌而中斷，現在卸任主席比較有時間後，以及多位黨務同仁與民代認為青年培育應繼續下去，這是一個對青年的承諾，因此決定用基金會方式，繼續做青年培育工作，預計三月中正式成立，希望年輕朋友能夠一起關心推動公共事務。

針對成立基金會保溫政治能量的說法，江啟臣強調，外界不要有過度想像，他一直在做的工作會持續，黨務工作任何時間大家都可以幫忙，也不一定要擔任主席的位置，他現在沒有擔任主席，也一樣可以協助黨。

江啟臣表示，過去這幾年外界都覺得國民黨在青年工作似乎落後其他政黨許多，大家共同來努力把青年工作做好，其他的個人生涯規劃等，不需要有過多聯想，希望把青年工作繼續延續，也是他對青年的承諾，更是他作為政治人物該有的責任。