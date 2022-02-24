宜蘭縣長林姿妙捲入貪汙案，被二度搜索後昨遭檢廉聲押，後80萬交保，國民黨立委江啟臣呼籲司法要秉持公正獨立，不應該介入任何政治，不應該藉由司法操弄選舉。

江啟臣說，這情勢我們不是很了解，但司法應該要獨立，不應該讓外界對司法有其他政治想像，這兩次對林姿妙的搜查或是約談，也引發各界很多不同想法，包括是不是有政治目的。

江啟臣呼籲，司法要秉持公正獨立，不應該介入任何政治，不應該藉由司法操弄選舉。