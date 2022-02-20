截至今日中午，各地主要測站最低溫。（圖／翻攝自臉書社團台灣颱風論壇｜天氣特急）

入冬首波寒流今（20日）抵台，中央氣象局已針對20縣市發布低溫特報，也因東北風及華南雲雨區影響，針對7縣市發布大雨特報。氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，寒流將於今天下半天達到最強，「這還只是剛開始」，稍晚全台各地都要注意更低溫出現。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，寒流今天早上正式抵台，全台溫度「大跳水」，截至今天中午12時30分，高雄以北、宜花地區溫度下探11至12度，北部更只剩8到10度左右，並提醒「這還只是剛開始」，下半天寒流將達到最強，稍晚全台各地都要注意更低溫出現，雖然台北氣象站尚未正式壓到寒流標準的10度，但估計只是時間問題。

中央氣象局表示，受寒流影響，今天至明（21日）上午金門有6度以下氣溫發生的機率，臺南以北、宜蘭及澎湖有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；高雄及花蓮亦可能降至10度以下。

雨勢部分，中央氣象局於今（20日）下午3點發佈大雨特報，受東北風及華南雲雨區影響，宜蘭縣及基隆北海岸已有局部豪雨發生；大臺北、東北部地區及臺中、南投、花蓮山區有局部大雨發生機率。大雨特報範圍從北到南，包括基隆市、台北市、新北市、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣。