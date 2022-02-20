近期深受疫情衝擊的香港將在23日發表2022至23年度財政預算案，財政司司長陳茂波表示，由於遇上突如期來的沉重壓力，使財政預算案與諮詢初期的情況相距甚遠。但陳茂波特別提及，此次預算案的封面選用咖啡色，盼望香港土壤能不懼風雨，走向美好未來。

陳茂波23日發表網誌指出，將在23日發表財政預算案，因考慮到防疫需要，將以視訊方式於立法會會議發表。陳茂波表示，第五波疫情嚴峻，使原本自2021年開始處於復甦軌道上的經濟，遇上突如期來的沉重壓力與困難，這與預算案諮詢初期的情況相距甚遠，香港需要需要積極應對挑戰、全力抗擊疫情、盡力為市民和中小企紓困，也會部署中長期的經濟發展並確保金融安全。

陳茂波指出，此次預算案封面的顏色為咖啡色，代表自己在編製預算案時候的思緒，認為蘊藏豐富養份的泥土可以讓樹苗茁壯成長，能夠不懼風雨、枝繁葉茂，相信香港土壤能走出困境就更美好的未來。