寒流來襲，高雄市農業局提醒農友做好防範措施。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

中央氣象局預報2月20日至21日南部地區因寒流及華南雲雨區東移影響，天氣寒冷且有雨。高雄市農業局提醒農友，目前正值採收期的蓮霧及蜜棗等果品須特別防範，低溫及降雨易造成裂果、落果或果皮損傷發生。

農業局說，蓮霧果園可引灌溫度較高的地下水保持根溫，正值幼果期的果實可提早套袋，減少冷風影響，並保持果園濕度以減輕葉片寒害程度，必要時在果園迎風面設立防風網，減少冷風損害。

棗晚生種果實若逢低溫及降雨易有果皮損傷，建議接近成熟果實盡速採收；各項果品也利用包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒措施。

至於蔬菜如番茄，瓜果類像是苦瓜、絲瓜等易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形等現象，可以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度，並於網室頂部加覆紗網，提高阻隔低溫效果。

火鶴花於15度以下可能出現葉片黃化、花苞片異常等現象，必要時可提早採收，氣溫回暖後，須避免陽光直射造成植株更嚴重的傷害，可適度遮陰減少光線，減緩寒害病徵的發生。

農業局籲請農民做好各項防災準備、注意低溫及雨後疫病防治及作物營養管理，以減少農作物災害及財產損失。農友若因低溫及降雨造成農作物損失，也請盡速向當地區公所通報，以利區公所查報。