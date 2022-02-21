前花蓮縣長、國民黨立委傅崐萁擔任國民黨中央選戰策略會報成員，被黨內放話攻擊「請鬼拿藥單」。對此，國民黨文傳會副主委葉元之認為，蔡英文總統也請民進黨團總召柯建銘跟英系掌門陳明文來喬選舉，國民黨也需要有份量者協調人選，此時還搞內鬨，「到底想不想贏？」

葉元之指出，中央選戰策略會報就是一個負責協調地方的單位，本來就需要一些跟地方關係好的政壇人士，幫忙在各地整合勢力。而傅崐萁因為做過多屆立委，也當過縣長，與很多縣市的卸任縣長、立委都有好交情，由他來幫忙整合地方勢力，不是一個很好的助力嗎？

葉元之說，提名時最怕出現的情況是，地方勢力眾多，最後黨提名了其中一位，沒被提名者心生不滿，整股勢力不輔選，所以需要有份量者出來協調其他有實力者，全力支持黨的提名人。這種角色民進黨也有，蔡英文不都請柯建銘及陳明文來喬選舉，怎不見民進黨搞內鬨？

葉元之表示，每次大家都說民進黨很會選舉，但當國民黨務實的處理選舉事務時，又看到一堆自己人來唱反調，「到底是想不想贏？」

葉元之也強調，中央選戰策略會報又不是只有傅崐萁一人，還有邱鏡淳、劉政鴻、吳碧珠、莊啟旺、黃敏恭等人，都是選舉經驗豐富的好手。民進黨為酸而酸不足為奇，但實在不知道黨內為何不能團結，要躲在暗處搞分裂。選舉最怕搞分裂，黨內多給這些願意做事的前輩一些掌聲吧。