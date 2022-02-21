晶圓代工龍頭大廠台積電宣布投資高雄後，相關供應鏈廠商紛紛宣布加碼投資，打造南部半導體產業「S」廊帶，高雄可望藉此晉升半導體之都，未來發展一片看好下，直接受惠的楠梓、橋頭房市迅速發展，區域買氣熱到沸騰，幾乎無新屋可賣，成交價更是全面直攻3字頭。

高雄近年積極推動產業轉型，根據高雄市經發局統計，2021年以半導體產業相關投資案居冠，最關鍵的就是台積電落腳高雄，在原中油高雄煉油廠整治後的廠址興建7奈米及28奈米晶圓廠。未來南部半導體產業將以楠梓為核心，往北延伸到橋科、路科及南科，往南延伸至仁武、林園及小港，形成「半導體產業S廊帶」，打造從材料、IC設計、晶圓製造到封裝測試的完整供應鏈，可望成為新興半導體之都。

除了半導體產業的完整布局，電動車產業也將在高雄成形。包括鴻海、鴻華及順益、成大電機等電動車大廠，也在2021年底橋科選地招商時，宣布投資高雄，為高雄電動車產業發展，注入龐大動能。

最直接受惠的區域房市就是楠梓、橋頭區，幾無新屋可賣，立永國際總經理朱建雄指出，橋頭銷售中新案僅「橋科水岸花園」、「鑫市鎮」、「橋科棧」，而楠梓不少新案還沒完工就完銷，目前銷售中新案以預售為主，建案開價都已直攻3字頭，且建商多為惜售心態，如「橋科棧」僅剩6戶餘屋，實際成交價也有3字頭，避免銷售過快。

圖說：楠梓不少新案還沒完工就完銷，新建案開價直攻3字頭。(記者張雅雲攝)

依據實登揭露，位於橋頭的「全民萬歲」，2015~2016年每坪曾有成交14~16萬元的紀錄，相較目前的區域新案成交價，漲幅相當明顯。

有岡山王之稱的雄崗建設董事長林清吉表示，「橋科水岸花園」位於高雄市橋頭區，成交價27~28萬元，總戶數535戶，3個月內賣了150~160戶，「不急著很快完銷，而是計劃慢慢去化」，因為隨產業鏈聚落成形，科技業廠商陸續進駐，引進大量就業人口，可望複製南科效應，尤其跟台南善化相比，橋頭房價還是相對便宜。

圖說：「橋科水岸花園」位於高雄市橋頭區，3個月內賣了150~160戶。(記者張雅雲攝)

未來新推案則是預計成屋後銷售，林清吉坦言，預售案因各類原物料上漲，導致原先利潤都被上漲的營建成本稀釋，因此未來推案將朝向先建後售。

朱建雄指出，目前楠梓、橋頭待售案快速減少、房價跳漲，建商又改先建後售，供給緊蹦下，土地、營建成本雙雙大漲，民眾無新屋可買，供需失衡呈現賣方市場，預估下半年房價仍是整體向上。

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